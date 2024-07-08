Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.07.2024 08:06

13 ilde "Sibergöz-50" operasyonları: 24 gözaltı

13 ilde “nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği, cinsel taciz ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-50” operasyonlarında hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı.

13 ilde "Sibergöz-50" operasyonları: 24 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde “Sibergöz-50” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 364 milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı.

"Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7/24 iş başında"

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:37
Yapay zeka mizahta insanlarla yarışıyor
08:23
Kanalizasyondan Yunan tanrısı heykeli çıktı
08:39
Sadece yüze bakarak hastalık teşhisi yolunda önemli bir adım atıldı
07:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak
07:38
Papua Yeni Gineli Bakan, Avustralya'da "aile içi şiddet" ihbarı üzerine gözaltına alındı
07:20
Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza
Batman'da 9 katlı binada yangın: 4 daire kullanılamaz hale geldi
Batman'da 9 katlı binada yangın: 4 daire kullanılamaz hale geldi
FOTO FOKUS
Erzurum’da sel: Tarım arazileri ve evler zarar gördü, 4 kişi yaralandı
Erzurum’da sel: Tarım arazileri ve evler zarar gördü, 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ