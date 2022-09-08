Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 21:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
13 bin 163 doktorun görev yerleri yarın belirlenecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin Devlet Hizmet Yükümlülüğü kura çekiminin yarın yapılacağını açıkladı.
13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası saat 10'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Şimdiden hayırlı olsun." dedi.
Kura çekilişi Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Bakan Koca, paylaşımında, "Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak." bilgisini de verdi.
Etiketler: Sağlık Çalışanları Fahrettin Koca
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