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12. Türk-Rus kara devriyesi tamamlandı30 Kasım 2019 Cumartesi 12:10 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 12:17
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen 12. ortak kara devriyesi tamamlandı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 12. kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 12. kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: suriye kara devriyesi Fırat'ın doğusu