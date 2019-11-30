Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 12. kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 12. kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kaynak: TRT Haber