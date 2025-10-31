Duman 16ºC Ankara
Gündem
AA 31.10.2025 11:55

112 Acil Çağrı Merkezleri, bir yılda 97 milyon kez arandı

İçişleri Bakanlığına bağlı, 112 Acil Çağrı Merkezlerine 10 Ekim 2024-10 Ekim 2025 tarihleri arasında 96 milyon 919 bin 400 başvuru yapıldığı bildirildi.

112 Acil Çağrı Merkezleri, bir yılda 97 milyon kez arandı

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın "Güvenlik Hizmetleri" bölümünde, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 10 Ekim 2024 ile 10 Ekim 2025 tarihleri arasında acil çağrı merkezlerine 96 milyon 919 bin 400 çağrı yapıldı.

Dönem içinde alınan bu başvuruların sadece yüzde 37,58'i "asıllı" (gerçek) olarak kayıtlara geçerken, bildirimlerin yüzde 28,83'ünün "asılsız" olduğu, yüzde 33,59'unun ise henüz anons dinletilirken sonlandırıldığı belirtildi.

Programda, acil çağrı hizmetlerinin altyapısının güçlendirildiği de ifade edildi.

Buna göre, Kocaeli, İzmir ve Kırşehir 112 Acil Çağrı Merkezi binalarının yapım, donanım ve tefrişat işleri tamamlandı.

Ankara Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Merkezi inşaatına ise devam edildiği, sistem altyapı kurulumunun bu yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Programda ayrıca, 81 il valiliği tarafından Ekim 2025 itibarıyla 14 bin 407 acil çağrı personeline eğitim verildiği ve merkezlerin tanıtımı amacıyla 2 milyon 12 bin 878 materyal dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Politika ve Tedbirler" bölümünde ise 112 acil çağrı merkezlerinde hizmet standartlarının ve kalitesinin yükseltilmesi sağlanacağı, 112 tek numara farkındalığının artırılması için tanıtım faaliyetleri gerçekleştirileceği aktarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi İçişleri Bakanlığı Ankara
