Duman 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 31.10.2025 11:04

TRT World Forum bugün İstanbul'da başlıyor

TRT tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan "TRT World Forum" bugün İstanbul'da başlıyor. 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçekliklere" temasıyla gerçekleştirilecek forum, çok sayıda konuk ve uzmanı bir araya getirecek.

TRT World Forum bugün İstanbul'da başlıyor

Forumda, teknoloji, eğitim, sağlık ve küresel pek çok konu ele alınacak.

Akademisyenler, gazeteciler, sporcular, sanatçılar, politikacılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dünya gündeminin önemli meselelerini mercek altına alacak.

 

Yapay zeka inovasyonundan çok kutuplu düzene, ticaret savaşlarından cephede gazeteciliğe kadar geniş bir yelpazede konular masaya yatırılacak. Bu yıl öne çıkan başlıklar arasında diplomasi, ekonomi, yapay zeka ve savaş haberciliği yer alıyor. Uzmanlar ayrıca Doğu Afrika'daki çatışmalardan Orta Asya'daki kültürel diplomasiye, Avrupa'nın güvenlik mimarisinden Ukrayna krizine kadar değerlendirmelerde bulunacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek forum, 1 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki TRT World Forum’a katılması bekleniyor. Erdoğan'ın forumda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin güncel konulara değinerek, çarpıcı açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

ETİKETLER
TRT TRT World Forum
Sıradaki Haber
Kartalkaya'daki otel yangını davasının 3. duruşmasına devam ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu
12:25
Türkiye-İsviçre Ekonomi Forumu başladı
12:12
Atatürk'ün mirası 'Savarona' modernize edildi
12:00
ULAK Haberleşme, 6G için 208 patent başvurusu gerçekleştirdi
11:57
112 Acil Çağrı Merkezleri, bir yılda 97 milyon kez arandı
11:51
Uçakta ani irtifa kaybı sonrası yolcular hastaneye kaldırıldı
Gidecek yeri olmayan Filistinli aile evlerine düşen "patlamaya hazır" bombayla yaşıyor
Gidecek yeri olmayan Filistinli aile evlerine düşen "patlamaya hazır" bombayla yaşıyor
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ