TRT World Forum bugün İstanbul'da başlıyor

Forumda, teknoloji, eğitim, sağlık ve küresel pek çok konu ele alınacak.

Akademisyenler, gazeteciler, sporcular, sanatçılar, politikacılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dünya gündeminin önemli meselelerini mercek altına alacak.

Yapay zeka inovasyonundan çok kutuplu düzene, ticaret savaşlarından cephede gazeteciliğe kadar geniş bir yelpazede konular masaya yatırılacak. Bu yıl öne çıkan başlıklar arasında diplomasi, ekonomi, yapay zeka ve savaş haberciliği yer alıyor. Uzmanlar ayrıca Doğu Afrika'daki çatışmalardan Orta Asya'daki kültürel diplomasiye, Avrupa'nın güvenlik mimarisinden Ukrayna krizine kadar değerlendirmelerde bulunacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek forum, 1 Kasım'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki TRT World Forum’a katılması bekleniyor. Erdoğan'ın forumda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin güncel konulara değinerek, çarpıcı açıklamalarda bulunması öngörülüyor.