15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcıları, FETÖ'nün üst düzey yöneticileri, örgüt adına yurt dışında lobi faaliyeti yürütenler... Hepsi Adalet Bakanlığı tarafından tek tek tespit ediliyor, Türkiye'ye iadeleri isteniyor.

Yurt dışındaki 568 FETÖ mensubunun iadesi istendi

Şimdiye kadar yurt dışında 568 Fetullahçı Terör Örgütü üyesi tespit edildi. Tamamının iadesi istendi. Bu kişilerden 109'u sınır dışı yoluyla iade edildi. 151 FETÖ mensubu hakkında ise geçici tutuklama talep edildi.

94 ülkede FETÖ yapılanması

Türkiye, yurt dışına kaçan FETÖ’cülerin peşini bırakmıyor. Şimdiye kadar 94 ülkede FETÖ yapılanması tespit edildi. Bu ülkelerden 23'ü FETÖ mensuplarını iade etti. 27 ülkede yasal süreç devam ediyor. 44 ülke ise talepleri reddederek FETÖ’cüleri barındırmayı sürdürüyor.

FETÖ davalarında son durum

FETÖ'ye ve darbe girişimine yönelik yargılamalar da devam ediyor. 15 Temmuz sonrası açılan 289 davadan 263'ü tamamlandı. Bu davalarda, bin 198 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, bin 29 sanık hakkında müebbet, bin 384 sanığa ise 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

69 bin 259 sanığa dava açıldı

Kripto örgüt üyelerine yönelik operasyonlar sürüyor. 155 bin 560 kişi tek tek soruşturuluyor. 69 bin 259 sanık hakkında ise işlemler tamamlanarak haklarında FETÖ üyeliği suçundan dava açıldı.

Haber: Yiğitcan Kartepe

Kamera: Ufuk Karagül