Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"1 ila 1,5 yıl içinde teslim edeceğiz"

Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Yılbaşı itibarıyla, temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz bundan sapma olmaması ve vatandaşlarımızın zemin artı 2, zemin artı 3, bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri. Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibarıyla gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız.

"240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız"

Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından, kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz. Bu konutlar 2+1, brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 kapsamında 81 ilde 100 bin sosyal konutun yapımına başlanacak. Aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle vatandaşlarımıza ev sahibi olma imkanını sağlayacağız.https://t.co/YIn7i5lWXT pic.twitter.com/UoJryiC0rK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2019

Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her bölgeye özgü mimari özellikler konutlara yansıtılacak. Konutlar geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacak.https://t.co/YIn7i5lWXT pic.twitter.com/itEeL5KgZF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2019

"Mahalle kültürümüzü yeniden inşa etmemiz lazım"

İnsanoğlu göğe değil, toprağa yakın yaşamalıdır. Bu bizim komşuluk hukukumuzu da ortadan kaldırdı. Mahalle kültürümüzü yeniden inşa etmemiz lazım. Göreve geldiğimizde çarpık kentleşme ve gecekondu sorunu İstanbul'da had safhadaydı. Siyasi popülizme tevessül etmedik.

Gecekonduları şehirle, sahiplerini de devletle kucaklaştırmanın mücadelesini verdik Kiptaş ile İstanbul'da başlattığımız toplu konut hamlesi, dünyada gecekondu sorununun çözümünde örnek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Popülist siyasetçilerin göz yummasıyla gecekonduların sayısı arttı. Çarpık kentleşme şehirlerimizin sadece yapısını, estetiğini değil sosyal dokusunu da tahrip ediyor.https://t.co/YIn7i5lWXT pic.twitter.com/ioY16tSwSh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2019

"Şehir hastanelerini karalamak için yalan haberler uydurdular"

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi aynı zamanda opera binası olarak kısa sürede hizmete girecek. Şehir hastanelerini karalamak için yalan haberler uydurdular. İnsanımızın sağlığı için gerekirse zarar da ederiz. Sen bu ülkede SSK'nın genel müdürlüğünü yaptın. SSK'nın genel müdürlüğünü yaptığın zaman vatandaşlarımıza verecek ilaç yoktu. İlacı veremiyordun. Hasta odaları koğuştu. Sen SSK'yı yönetemedin. Şimdi biz şehir hastaneleri gibi dev hastaneleri yapıyoruz, bundan rahatsız oluyorsun.

"En yakın zamanda ihalesini yaparak başlayacağız"

Ülkemizin gelecek asrına damga vuracak stratejik Kanal İstanbul Projesi'ni engellemeye çalışıyorlar. BKanal İstanbul'a da karşı çıktılar. Belediye Başkanı diyor ki 'Kanal İstanbul, buraya uymaz'. Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin. En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul, boğazı çok ciddi bir felaketten kurtarma projesidir. En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle projeyi başlatacağız.https://t.co/YIn7i5lWXT pic.twitter.com/5ZdVn3uAkQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2019

Kaynak: TRT Haber