10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirerek banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktardığı, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandığrıldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonlarla 93 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı. Şüphelilerin 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi.