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TRT Haber 04.06.2025 16:07

10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 93 şüpheli yakalandı" dedi.

10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Elazığ, Zonguldak, Yalova, Ardahan, Eskişehir ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

 

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirerek banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktardığı, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandığrıldığı belirlendi. 

Düzenlenen operasyonlarla 93 şüpheli yakalandı, 24'ü tutuklandı. Şüphelilerin 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Ali Yerlikaya Bahis İçişleri Bakanlığı
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