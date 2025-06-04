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TRT Haber 04.06.2025 15:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Pezeşkiyan'ın görüşmesinde Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Erdoğan, görüşmede İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti. 

Umman

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Umman Sultanı El Said ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye’nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, Umman Sultanı El Said’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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