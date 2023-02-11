Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, depremlerden etkilenen 10 ildeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı.