Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
10 ilde 134 bin 499 binanın hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü depremlerden etkilenen 10 ildeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, depremlerden etkilenen 10 ildeki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştı.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem
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