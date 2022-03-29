Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için sonuçlar açıklandı
ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "15-22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.
Etiketler: İstihdam Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
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