Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayınarla ilgili soruları yanıtladı.

"Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde"

Mayınla mücadelenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları, konsepti kapsamında yer aldığını vurgulayan Akar, "Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. Tespit edilen mayınlar emniyetli bir şekilde anında imha ediliyor " diye konuştu.

Koptuğu ifade edilen mayınların sayısına yönelik soruya Akar, "Ortada konuyla ilgili birbiriyle çelişen ifadeler var. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.

"Mayınla mücadele TSK'nın hakim olduğu, başarılı olduğu bir konu"

Mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik soru üzerine ise Bakan Akar, "Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı devreye girdi, bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Tüm denizcilerin konuyla ilgili uyarıldığını, NOTMAR yayımlandığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Herkesin gözü kulağı görülebilecek olası mayınlarda. Tespitin hemen ardından anında müdahale ediyor. Müdahale için SAS timleri bölgeye ya denizden ya da helikopterle havadan intikal ediyorlar. Mayınlar yerinde veya emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle anında imha ediliyor. Mayınla mücadele Türk Silahlı Kuvvetlerinin hakim olduğu, başarılı olduğu bir konudur. Çok şükür bu çalışmalarda son derece başarılı olduğumuz da herkes tarafından görüldü. "

“Mayınların tespitinde Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var”

Bakan Akar, "Mayınların tespiti konusunda Rusya ile bir iş birliği var mı” sorusu üzerine ise "Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu kapsamda Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var. Rusya ile iş birliğimiz ayrı. Bizim ticari gemilerimizin gelişleri konusunda Ruslarla gerekli koordinasyonu yaptık" dedi.

3 günde iki mayın tespit edildi

Akar, 3 gün önce sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edildiğini açıklamıştı.

Daha sonra mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Dün İğneada açıklarında bir mayın daha tespit edildi. Mayın avlama gemileri ve deniz karakol uçakları tarafından müdahale edilmesiyle mayın etkisiz hale getirilmişti.