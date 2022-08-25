Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmalarıyla 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.