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1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Emniyet ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK üyesi bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan sayısı 189’a yükseldi.
Terör örgütünde çözülme günden güne artıyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 189’a yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/YPG Son Dakika Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 20:59
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