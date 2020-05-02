İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Haydar Özdemir uyardı, "Şu bulunduğumuz ortam sağlıklı değil" dedi, ancak onlar direndi.

Görüntüler, Devrimci İşçi Sendikalarının (DİSK) İstanbul Şişli'deki genel merkezi önünde kaydedildi. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu bir grup, polisin otobüsle götürme teklifine rağmen Taksim'e yürümek istedi.

Çerkezoğlu, "Bu kamu düzenini bozmuyor. Burada 25 kişinin Taksim'e gitmesi de kamu düzenini bozmaz. Bu konuda kararlıyız, yolumuzu açmanızı istiyoruz" dedi.

Polis, koronavirüs önlemlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. "İsterseniz araçlarla meydana gidebilirsiniz. Hatta aracınız yetersiz ise biz götürelim" dedi.

"Ekiplere mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır"

Uyarılara rağmen tansiyonun yükseldiği anlar oldu. Araçla gitmeyi reddeden grup sloganlarla yürüyüşe geçti. Güvenlik güçleri müdahale etti. Aralarında Başkan Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Grup, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı yazılı bir açıklama yaptı.

Grubun, uyarılara rağmen yasal olmayan bir yürüyüşe kalkıştığını söyledi, "Ekiplere mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır" dedi.