Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Uyarılara rağmen Taksim'e yürümek isteyen 15 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
81 ilde olduğu gibi 1 Mayıs kutlamaları İstanbul'da da online gerçekleştirilecek. Uyarılara rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı.
1 Mayıs, korona virüs salgını sebebiyle meydanlarda kutlanamıyor.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında valilik yalnızca bazı konfederasyonlara temsili tören için izin verdi.
Taksim'e çıkan sokak ve caddelerde önlem alındı. Türk-İş ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri işçileri temsilen Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Ardından Kazancı Yokuşu'na karanfiller bıraktı.
DİSK Genel Merkezi'nde toplanan 30 kişilik grup, polisin otobüsle götürme teklifine rağmen Taksim'e yürümek istedi.
Yürüme ısrarına polis müdahale etti.
Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
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