Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
[AA (Arşiv)]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Çaydeğirmeni beldesinde ikamet eden Siyami Gebedek'ten haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Gebedek'in evine gelen ekipler, yaşlı adamın hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, Gebedek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Gebedek'in cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Zonguldak
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