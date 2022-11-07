Cumhurbaşkanı Kays Said’in 21 Temmuz 2021 olağanüstü kararlarının ardından feshedilen Meclis'te 16 sandalyeye sahip olan Özgür Anayasa Partisi, 17 Aralık'ta düzenlenecek erken genel seçimlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu’nun 161 seçim bölgesinden 7’sinde aday gösteremediği için erken genel seçimlerin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı.

Başkent Tunus’ta yer alan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne seçimlerin durdurulması için parti tarafından dava açıldığı belirtilen açıklamada, “Seçim bölgelerinin tümünden aday çıkarılmaması halkın seçimlere katılmadığının bir göstergesidir. Kusurlu, düzensiz ve meşru olmayan yeni seçim yasasıyla bile bağdaşmayan bu seçimlerin sonucunda tutarsız bir parlamentonun oluşmasına yol açacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu tarafından 3 Kasım’da yapılan açıklamada, 17 Aralık'ta düzenlenecek erken parlamento seçimleri için milletvekilliğine başvuran bin 427 kişiden bin 58'inin başvurusunun kabul edildiği, yurt dışındaki 10 seçim bölgesinden 7’sine herhangi bir adaylık başvurusunun yapılmadığını duyurmuştu.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni siyasi takvim süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek, yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "Siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da seçmenlerin yüzde 30,5 katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 evet oyuyla yeni anayasa kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Said, yeni anayasanın kabulünün ardından 15 Eylül'de yaptığı açıklamayla, erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasının hazırlandığını duyurmuştu.

Tunus'ta yeni seçim yasası

Listelere göre değil, "şahsi başvuru" yöntemi benimsenen yeni seçim yasasında milletvekili sayısı da 217'den 161'e düşürüldü.

Seçim bölgelerinin daraltıldığı yeni yasada adayların seçime katılacakları bölgede ikamet eden 400 kişiden imza alması gerekiyor.

Partilerin seçim çalışması yapmasının yasaklandığı yasada, sadece adayların bireysel seçim kampanyalarına izin veriliyor.

Yeni seçim yasasında, ikamet edilen bölgeden aday olmak, sabıka kaydının ve vergi borcunun olmadığını kanıtlayan belgelerin sunulması gibi yeni adaylık koşulları da yer alıyor.

Yeni seçim yasasına karşı çıkan birçok siyasi parti, genel seçimleri boykot edeceklerini duyurmuştu.