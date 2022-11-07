Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmanın sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, yeni otomobil satışları yüzde 62,8 azalarak 45 bine geriledi. Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışları da yüzde 25 düştü.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.