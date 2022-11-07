Kaza, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişi Şimşir Sokak’taki kavşakta meydana geldi. Cemaliye Mahallesi’nden aldığı hastayı Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk eden B.K. idaresindeki ambulans ile Y.B. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık görevlilerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.