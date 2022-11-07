Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 kilo 300 gram skunk ile 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 paket halinde 9 kilo 300 gram skunk ile 1 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.
Operasyona ilişkin gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu
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