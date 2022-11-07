Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kuraklıkla boğuşan Kilis yağmura kavuştu
[Fotograf: İHA]
Kilis’te, yaz aylarından beri yağmur yağmaması nedeniyle kuraklıkla boğuşan çiftçilerin, beklenen yağışın yağmasıyla birlikte yüzleri gülmeye başladı.
Önemli tarım kentlerinden biri olan Kilis’te, yaz aylarından beri yağmur yağmaması nedeniyle özellikle zeytin hasadı yapan üreteciler ile hububat ekecek çiftçiler yağmur yağmaması nedeniyle kuraklık ile karşı karşıya kalmıştı.
Bugün sabah saatlerinden itibaren Kilis ve ilçelerine yağmaya başlayan yağmur nedeniyle üreticilerin yüzü güldü.
Çiftçiler, 5-6 aydır nerede ise yağmur yağmadığını, bugün başlayan yağmurun zeytin üreticiliği yapan ve hububat ekecek çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ifade ettiler.
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