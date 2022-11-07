İlçeye bağlı Topuk köyünde ormanda çalışan 69 yaşındaki Mustafa Akarsu'nun üzerine ağaç devrildi.

Ağır yaralanan Akarsu, 112 Acil Servis ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akarsu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.