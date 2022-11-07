Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
[Temsili Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Topuk köyünde ormanda çalışan 69 yaşındaki Mustafa Akarsu'nun üzerine ağaç devrildi.
Ağır yaralanan Akarsu, 112 Acil Servis ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akarsu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kastamonu
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