Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda R.S. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 2 bin 90 hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Giresun Uyuşturucu
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