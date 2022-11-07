Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi B.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Edirne PKK/YPG Terör Örgütü
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