Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile Ilıcalar beldesindeki üniversiteye ait termal tesisi ziyaret etti.

Daha sonra Bingöl-Sancak kara yolu mevkisinde bulunan Arı Kompleksi'ni ve Hayvan Hastanesini ziyaret eden Özvar, arıcı kıyafeti giyerek kompleks alanındaki kovanları inceledi.

Özvar, coğrafi işaret tescilli Bingöl balı hakkında Bingöl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nevzat Çağlayan'dan bilgi aldı. Özvar'a üniversitenin otel, lokanta ve ikram hizmetleri bölümünde eğitim gören öğrencilerin Bingöl balından hazırladığı zervet, mastuva ve şilki gibi yöresel ürünler ikram edildi.

Ardından Bingöl Üniversitesi'ne geçen Özvar, kampüs içerisindeki çeşitli birimlerde incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Erol Özvar'a kentteki ziyaretlerinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da eşlik etti.