Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptıkları kimlik kontrolünde, Muğla'dan Gebze'ye otobüsle giden 30 yaşındaki Y.D'nin göçmen kaçakçılığı suçundan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Manisa İnsan Kaçakçılığı
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