Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bilecik'te bir otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bilecik Merkez İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesinde, Y.S. yönetimindeki 11 EK 773 plakalı otomobil, Atatürk Parkı önünde, park halindeki araçların arasından yola fırladığı öne sürülen Soniya A.'ya (10) çarptı.
Yaralı çocuk, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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