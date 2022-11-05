Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli’nde öğrencilerin mesaisi gece başlıyor.

Yiyecek içecek bölümünde okuyan öğrenciler okulun fırınına giderek ekmek üretiyor. Teorik derslerin yanında uygulama derslerinde pratik yapan öğrenciler, hem ders yapıyor hem de köy okullarında okuyan öğrencilere ekmek yapıyor.

Her hafta farklı öğrencilerin çalıştığı fırında günlük 10 bin ekmek üretiliyor.

Fırının kapasitesi artırılacak

Yoğrulan hamurlar, öğrencilerin marifetli ellerinde fırına girerek, 50 ve 70 gramlık ekmek olarak çıkıyor. Çıkan ekmekler makinede paketlendikten sonra poşetlere konularak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köy okullarına ve pansiyonlara gönderiliyor.

Adıyaman’da taşımalı eğitim gören ve pansiyonda kalan 20 bin öğrenciden bir kısmının ekmeğini meslek lisesi öğrencileri yapıyor. Fırının kapasitesinin arttırılarak, tüm öğrencilerin ekmeğini üretme hedefleniyor.

Hem derslerini hem de meslek öğrendiklerini belirten öğrenciler, ekmek yapmanın mutluluğunu yaşıyor.