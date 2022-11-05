AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF sınav takvimi 2022 - 2023...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 akademik takvimine göre kayıt işlemleri ardından vize sınavları tercih işlemleri sona erdi. Peki vize tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
AUZEF vize sınavları ne zaman?
2022-2023 yılının AUZEF'te ilk sınav yapılıyor. Sınav merkezi tercih işlemleri 23 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihinde alınıyor.
Sınavlar ise 12 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF sınav giriş belgeleri hangi tarihte açıklanacak?
Ara sınav giriş belgeleri sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yayınlanacak ve web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden paylaşılacak.
AUZEF sınav takvimi 2022-2023
Ara Dönem (Vize) Sınavları - 12 Kasım - 13 Kasım 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023
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