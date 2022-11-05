Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Ahmet Ebucemil idaresindeki hafif ticari araç, E-90 kara yolu Zengen Mahallesi'nde, Y.N'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari araçtaki Suriye uyruklu Ayşe Ebucemil yaşamını yitirdi. Sürücü ile Rahaf Kaddur, Muhamad Kaddur, Seriye Kaddur, Abdulkadir Hallec, Menel Abucemil ve Enes Kaddur yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ayşe Ebucemil'in cenazesi, Niğde Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, tır sürücüsü Y.N'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:07
- 15:01
- 14:57
- 14:53
- 14:35
Sıradaki Haber
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı sırasında 4 füze ateşledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz