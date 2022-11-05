Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 1300 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Tokat'ta 1300 litre sahte içki ürettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir kişinin ürettiği sahte içkiyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda zanlının adresinde yapılan aramada 1300 litre sahte içki ele geçirildi.
Sahte içki ürettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki Tokat
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