Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da traktör devrildi: 1 ölü
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Saraycık köyü Boyuncak Mahallesi Karataş Yaylası mevkiine odun toplamak için giden R.D. idaresindeki traktör devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan incelemede, traktörün altında kalan R.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası
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