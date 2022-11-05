Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir otomobili durdurdu.

Araçta gümrük kaçağı 100 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.