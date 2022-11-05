Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 100 bin boş makaron ele geçirildi
Niğde'de bir araçta 100 bin boş makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir otomobili durdurdu.
Araçta gümrük kaçağı 100 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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