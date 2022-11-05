Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Hizan ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.