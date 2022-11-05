Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da sağlık çalışanlarına fotoğrafçılık eğitimi veriliyor
Trabzon'da Sağlık Müdürlüğü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan `Sağlık Fotoğrafçılığı` kursunda sağlıkçılar fotoğrafçılık eğitimi alıyor.
Haziranda teorik eğitimlere başlayan kursiyerler, çeşitli hastanelerin farklı birimlerindeki çalışma ortamlarında fotoğraf çekiyor.
İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, aralık ayında fotoğraflardan oluşan bir sergi açacaklarını söyledi.
Etiketler: Trabzon
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