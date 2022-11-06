Stiell, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) konuştu.

Görev süresi boyunca iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının üç yönteme odaklanacağını belirten Stiell, ilkinin müzakerelerin somut eylemlere dönüştürülmesi yani sıcaklık artışını, sanayi devrimi öncesi dönemdeki gibi yüzde 1,5 ile sınırlandırmak için sarf edilen çabaların takip edilmesi olduğunu kaydetti.

Stiell, ikinci yöntemin ise öncelikler üzerindeki çalışmaların pekiştirilmesi olduğuna işaret ederek, bunlar arasında "iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasının yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama yeteneklerini artırmak, zarar ve kayıpları tazmin etmek için ülkelere finansman sağlanmasının" yer aldığını belirtti.

BM yetkilisi, üçüncü olarak da ayrıntılı çevre planları hazırlayarak şeffaflığı, hesap verebilirliği ve çevresel bütünlüğü teşvik etmeye odaklanılacağını kaydetti.

Stiell, bu yıl sadece 24 ülkenin, ulusal güncelleme planlarını sunduğunu kaydederek, ülkelere "iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarını azaltma konusundaki taahhütlerini sunma" çağrısında bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelenin bireysel bir çaba olmadığına dikkati çeken Stiell, "Mutabık kalınan konuların uygulanması dünyanın her yerinde, herkesin sorumluluğunda. Her yetkilinin iklim değişikliği konusunda elinden geleni yapması gerekiyor." dedi.

Stiell, ülkeleri ve toplumları adına bir şeyler yapmak için desteğe ihtiyaç duyanlar olduğu gibi iklim krizleri açısından hareketsiz kalmada ısrar edenler olduğunu belirterek, konferansın bu konuda çalışmalar için fırsat sunduğunu aktardı.

BM yetkilisi Stiell ayrıca küresel ekonomik durumun ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan COVID-19'un, ülkelerin iklim krizine karşı aldığı önlemleri olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

İklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan ve bugün başlayan İklim Değişikliği Konferansı, 18 Kasım'a kadar devam edecek.

Yaklaşık 190 ülkeden 100'ün üzerinde devlet yetkilisi ile 40 binden fazla katılımcının beklendiği konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.