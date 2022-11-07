Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir haftada aranan 132 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, son bir haftada aranan 132 kişiyi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, yağma, cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, silahla tehdit, mala zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali gibi suçlardan aranan 132 kişiyi yakaladı.
Etiketler: Kayseri
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