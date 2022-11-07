Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Malatya'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Bostannaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'nde sulama kanalına devrildi.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim etti.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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