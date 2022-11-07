Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’ta traktörün altında kalan sürücü öldü
[Fotograf: AA]
Sinop’ta, traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Ö.’nün kullandığı traktör, Ordu Mahallesi Babacan Yolu üzerinde arıza yaptı.
Araçtan inerek arızayı gidermeye çalıştığı sırada hareket eden traktörün altında kalan Mehmet Ö. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ö. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Etiketler: Sinop
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