Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de beton mikseri traktörle çarpıştı: 2'si ağır, 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Midyat ilçesinde beton mikseriyle demir yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kayalıpınar Mahallesi girişinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen demir yüklü traktör ile beton mikseri çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile beton mikserinde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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