Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Demir tozu yüklü tır devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti
Erzurum'un Oltu ilçesinde devrilen demir tozu yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Aziz Kaleci idaresindeki demir tozu yüklü tır, Erzurum-Oltu kara yolundaki Yayla Geçidi bölgesinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, sağlık ekiplerince Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Erzurum Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz