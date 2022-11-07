Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun’da yiyecek arayan tilki tramvay durağında görüntülendi
[Fotograf: AA]
Samsun’da yerleşim yerine inerek yiyecek arayan tilki, tramvay durağında cep telefonuyla görüntülendi.
Atakum ilçesi Tıp Fakültesi tramvay durağına akşam saatlerinde gelen tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra tramvay durağından uzaklaştı.
Etiketler: Samsun
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