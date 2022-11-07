Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Rize'nin İyidere ilçesinde üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Merkez Mahallesi'nde üzüm toplamak için evinin bahçesindeki asmanın sarılı olduğu kızılağaca çıkan 62 yaşındaki Şadan Mete, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Ailesinin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şadan Mete'nin AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin ağabeyi olduğu öğrenildi.
Mete'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Etiketler: Rize
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