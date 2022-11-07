Uşak Valiliği, Ulubey Kaymakamlığı, Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Kütahya ve İstanbul'dan 61 motosiklet sporcusu katıldı.

Kanyonun yakınındaki boş bir araziye hazırlanan çeşitli engellerin bulunduğu parkurdan geçen sporcular, daha sonra Ulubey Kanyonu'nun da içerisinden geçerek 38 kilometrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti.

Etkinlikte, milli motosikletçi Asrın Rodi Pak da gösteri yarışlarına katıldı.

Gösteri yarışlarının tamamlanmasının ardından sporculara madalya verildi.