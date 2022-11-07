Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ulubey Kanyonu Ekstrem Festivali yapıldı
[Fotograf: AA]
Uşak'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Ulubey Kanyonu Ekstrem Festivali'nde motosiklet gösterisi yapıldı.
Uşak Valiliği, Ulubey Kaymakamlığı, Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Kütahya ve İstanbul'dan 61 motosiklet sporcusu katıldı.
Kanyonun yakınındaki boş bir araziye hazırlanan çeşitli engellerin bulunduğu parkurdan geçen sporcular, daha sonra Ulubey Kanyonu'nun da içerisinden geçerek 38 kilometrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti.
Etkinlikte, milli motosikletçi Asrın Rodi Pak da gösteri yarışlarına katıldı.
Gösteri yarışlarının tamamlanmasının ardından sporculara madalya verildi.
Etiketler: Uşak
Sıradaki Haber
Tunus’ta 17 Aralık seçimlerinin durdurulması için dava açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz