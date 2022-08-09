Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat üzerine Devrek'te bir araca ve şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Aramalarda 115 extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
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