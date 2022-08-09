Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaprak S. (27) yönetimindeki otomobil, Gözlühüyük Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Takla atarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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