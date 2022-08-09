Ulaş ilçesinin esnafı İmdat Kuruçay ve eşi Fatma Kuruçay, Kur'an-ı Kerim okumasına geçen öğrencileri ziyaret etti.

Kuruçay çifti öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti, ikramlarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

İmdat Kuruçay, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde başlattığı yaz kuran kurslarını önemsediğini söyledi.

Çocukların mutluluğuna ortak olduklarını belirten Kuruçay, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet aşkıyla gönülleri coşan, insana hizmeti kutsal sayabilecek bir nesil yetiştirilmesini arzuluyoruz. Çocuklarımıza güzel şeyler öğreten Kur'an kursu hocalarımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer de Kuruçay çiftine teşekkür etti.