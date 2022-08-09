Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek, kepçeye bağlanıp çekilerek kurtarıldı.
Yusuf İzzettin köyü Pampalı Mahallesi'nde, Kenan Al'a ait ineğin sulama kanalına düştüğünü görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sulama kanalındaki ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden destek istedi.
Ekipler, müdürlükçe bölgeye gönderilen kepçeye ineği bağladı.
İş makinesiyle çekilip bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Etiketler: Osmaniye
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