Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte bir adreste ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.